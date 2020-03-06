По одному из проспектов Соломенского района ограничат движение на месяц

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта на проспекте Любомира Гузара с 7 марта до 5 апреля из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

"На просп. Л. Гузара возобновляем активные работы на проезжей части", - сказано в нем.

Отмечается, что работы будут проводиться на участке от улицы Гарматной до бульвара Вацлава Гавела в сторону Кольцевой дороги.

Во время ремонта движение будет ограничено на 1,5 полосы.

Согласно сообщению, после завершения ремонта на этом участке дороги работы будут проводиться на других полосах движения в направлении Кольцевой дороги.

Как сообщали Українські Новини, киевская городская государственная администрация намерена частично ограничить движение по проспекту Степана Бандеры с 8 марта до 26 апреля из-за капитальных ремонтных работ.

Также в Киеве до 22 марта частично ограничили движение по путепроводу неподалеку от Южного моста.