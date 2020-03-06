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06 марта 2020, пятница, 23:47 107
Общество 2020-03-06T23:48:05+02:00
Українські Новини
По одному из проспектов Соломенского района ограничат движение на месяц

По одному из проспектов Соломенского района ограничат движение на месяц

Анна Рудык
Ремонт, Киевавтодор, Ограничение движения, Соломенский район
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua
Ограничение движения. Фото: kievvlast.com.ua

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта на проспекте Любомира Гузара с 7 марта до 5 апреля из-за ремонтных работ. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

"На просп. Л. Гузара возобновляем активные работы на проезжей части", - сказано в нем.

Отмечается, что работы будут проводиться на участке от улицы Гарматной до бульвара Вацлава Гавела в сторону Кольцевой дороги.

Во время ремонта движение будет ограничено на 1,5 полосы.

Согласно сообщению, после завершения ремонта на этом участке дороги работы будут проводиться на других полосах движения в направлении Кольцевой дороги.

Как сообщали Українські Новини, киевская городская государственная администрация намерена частично ограничить движение по проспекту Степана Бандеры с 8 марта до 26 апреля из-за капитальных ремонтных работ.

Также в Киеве до 22 марта частично ограничили движение по путепроводу неподалеку от Южного моста.

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