В Киеве ограничат движение на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонта

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена частично ограничить движение транспорта с 26 до 28 марта на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.



"С 8:00 26 марта до 21:00 28 марта на части ул. Блакитного и ул. Лысогорской частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем.



Согласно сообщению, на части улицы Лысогорской (пересечение с проспектом Науки) и на улице Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) дорожники будут обновлять покрытие.



Указано, что объехать часть улицы Блакитного можно через переулок Тихвинский.



Как сообщали Українськi Новини, ранее Киев сообщил о намерении частично ограничить движение на улице Сретенской с 21 марта до 3 апреля из-за ремонтных работ.

Кроме того, до 5 апреля частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.

Также в Киеве не будут увеличивать количество автобусов, несмотря на закрытие метро на период карантина.