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26 марта 2020, четверг, 07:00 177
Общество 2020-03-26T07:00:01+02:00
Українські Новини
В Киеве ограничат движение на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонта

В Киеве ограничат движение на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонта

Валерия Драгомирова
Киев, КГГА, Ремонт, Блакитного, Лысогорская
Ремонт дороги. Фото: pixabay
Ремонт дороги. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена частично ограничить движение транспорта с 26 до 28 марта на улицах Блакитного и Лысогорской из-за ремонтных работ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"С 8:00 26 марта до 21:00 28 марта на части ул. Блакитного и ул. Лысогорской частично ограничат движение транспорта", - говорится в нем.

Согласно сообщению, на части улицы Лысогорской (пересечение с проспектом Науки) и на улице Блакитного (от проспекта Науки до улицы Добрый путь) дорожники будут обновлять покрытие.

Указано, что объехать часть улицы Блакитного можно через переулок Тихвинский.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Киев сообщил о намерении частично ограничить движение на улице Сретенской с 21 марта до 3 апреля из-за ремонтных работ.

Кроме того, до 5 апреля частично ограничат движение транспорта на проспекте Любомира Гузара.

Также в Киеве не будут увеличивать количество автобусов, несмотря на закрытие метро на период карантина.

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