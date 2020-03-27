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27 березня 2020, пʼятниця, 21:04 10
Економіка 2020-03-27T21:05:17+02:00
Українські Новини
МВФ може збільшити фінансування за новою програмою до $8 млрд, - Зеленський

МВФ може збільшити фінансування за новою програмою до $8 млрд, - Зеленський

Валерия Драгомирова
МВФ, Володимир Зеленський, Фінансування України
Володимир Зеленський. Фото : Офіс президента
Володимир Зеленський. Фото : Офіс президента

У той час, як МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України, президент Володимир Зеленський констатує, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування за новою програмою до 8 млрд доларів.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Що стосується МВФ, зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 млрд доларів. Якщо далі, в цілому разом зі Світовим банком та ЄБРР ми можемо отримати мінімум 10 млрд доларів", - сказав президент.

За його словами, умовою отримання коштів від МВФ є ухвалення земельної реформи та законопроєкту про банки, так званого, "антиколомойского" законопроєкту про заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.

Після виконання всіх умов протягом 15 днів від МВФ може надійти перший транш у розмірі 1,75-2 млрд доларів.

"Я думаю, що це будуть 2 млрд доларів і вони надійдуть до держбюджету, не в НБУ, а до держбюджету", - зауважив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ прийме рішення по Україні в найближчі два тижні.

Також генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH/USD.

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