МВФ може збільшити фінансування за новою програмою до $8 млрд, - Зеленський

У той час, як МВФ назвав умови, при яких може збільшити фінансування України, президент Володимир Зеленський констатує, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування за новою програмою до 8 млрд доларів.Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини."Що стосується МВФ, зараз ми мінімум можемо отримати збільшення програми до 8 млрд доларів. Якщо далі, в цілому разом зі Світовим банком та ЄБРР ми можемо отримати мінімум 10 млрд доларів", - сказав президент.За його словами, умовою отримання коштів від МВФ є ухвалення земельної реформи та законопроєкту про банки, так званого, "антиколомойского" законопроєкту про заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.Після виконання всіх умов протягом 15 днів від МВФ може надійти перший транш у розмірі 1,75-2 млрд доларів."Я думаю, що це будуть 2 млрд доларів і вони надійдуть до держбюджету, не в НБУ, а до держбюджету", - зауважив Зеленський. Як повідомляли Українські Новини, МВФ прийме рішення по Україні в найближчі два тижні. Також генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала заявляє, що в разі продовження карантину до червня-липня зниження ВВП в Україні може досягти 9% при курсі 35 UAH\/USD.