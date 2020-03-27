Для українців відкрили пішохідний пропуск на кордоні з Польщею

У той час, як кордон України для пасажирських перевезень мають закрити до 28 березня, Державна прикордонна служба відкрила пішохідний пропуск громадян на кордоні з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.



"Щоб прискорити оформлення громадян України на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею і розвантажити цей напрямок, прикордонники прийняли безпрецедентне рішення - відкрити пішохідний напрямок руху поруч із пунктом пропуску "Краковець", - йдеться у ньому.



Наголошується, що для цього прикордонники розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі 2 автомобілів.



Згідно з повідомленням, забезпечені робочі місця для 7 експертів з перевірки документів.



Оформлення громадян на прибуття в Україну почалося о 17:00.



Спільно з органами місцевої влади, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) та волонтерами організовано 9 автобусів та мікроавтобусів для перевезення громадян.



Наголошується, що також очікується прибуття ще 9 транспортних засобів - від Львівської обласної державної адміністрації та ДержНС.



Станом на 18:00 на цьому напрямку вже оформлено 160 громадян.







Як повідомляли Українські Новини, після повного закриття кордону, евакуювати українців будуть, але поступово.



Крім того, Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.