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27 березня 2020, пʼятниця, 20:21 6
Силові структури 2020-03-27T20:45:01+02:00
Українські Новини
Для українців відкрили пішохідний пропуск на кордоні з Польщею

Для українців відкрили пішохідний пропуск на кордоні з Польщею

Валерия Драгомирова
Держприкордонслужба, кордон з Польщею, Пішохідний пропуск

У той час, як кордон України для пасажирських перевезень мають закрити до 28 березня, Державна прикордонна служба відкрила пішохідний пропуск громадян на кордоні з Польщею.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби, передають Українські Новини.

"Щоб прискорити оформлення громадян України на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею і розвантажити цей напрямок, прикордонники прийняли безпрецедентне рішення - відкрити пішохідний напрямок руху поруч із пунктом пропуску "Краковець", - йдеться у ньому.

Наголошується, що для цього прикордонники розгорнули пересувні автомобільні комплекси прикордонного контролю на базі 2 автомобілів.

Згідно з повідомленням, забезпечені робочі місця для 7 експертів з перевірки документів.

Оформлення громадян на прибуття в Україну почалося о 17:00.

Спільно з органами місцевої влади, Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) та волонтерами організовано 9 автобусів та мікроавтобусів для перевезення громадян.

Наголошується, що також очікується прибуття ще 9 транспортних засобів - від Львівської обласної державної адміністрації та ДержНС.

Станом на 18:00 на цьому напрямку вже оформлено 160 громадян.



Як повідомляли Українські Новини, після повного закриття кордону, евакуювати українців будуть, але поступово.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавірус.

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