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27 березня 2020, пʼятниця, 19:51 8
Суспільство 2020-03-27T19:52:57+02:00
Українські Новини
У Вінницькій області кількість хворих на коронавірус зросла до 16, - обладміністрація

У Вінницькій області кількість хворих на коронавірус зросла до 16, - обладміністрація

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Вінницька ОДА, Коронавірус у Вінницькій області
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

У той час, як у Львівській області хочуть провести масове тестування громадян на коронавірус, Вінницька обласна державна адміністрація (ОДА) заявила, що станом на 16:00 27 березня кількість хворих на коронавірус місцевих жителів зросла до 16.

Про це йдеться у відеозверненні директора департаменту охорони здоров'я вінницької ОДА Надії Марусяк, передають Українські Новини.

"Лабораторно підтверджено вже 16 випадків COVID-19. У 27 випадках коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів ще від 2 осіб на обстеженні", - сказала вона.

Марусяк також зазначила, що пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками і з підозрою на коронавірус перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним наглядом, зараз їхній стан стабільний.

Визначено контактних осіб, вони самоізолювалися і перебувають під медико-санітарним наглядом.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ заявили про 4 випадки одужання від коронавірусу в Україні.

Крім того, за день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього заразилися - 218.

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