У Вінницькій області кількість хворих на коронавірус зросла до 16, - обладміністрація

У той час, як у Львівській області хочуть провести масове тестування громадян на коронавірус, Вінницька обласна державна адміністрація (ОДА) заявила, що станом на 16:00 27 березня кількість хворих на коронавірус місцевих жителів зросла до 16.

Про це йдеться у відеозверненні директора департаменту охорони здоров'я вінницької ОДА Надії Марусяк, передають Українські Новини.



"Лабораторно підтверджено вже 16 випадків COVID-19. У 27 випадках коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів ще від 2 осіб на обстеженні", - сказала вона.



Марусяк також зазначила, що пацієнти з лабораторно підтвердженими випадками і з підозрою на коронавірус перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним наглядом, зараз їхній стан стабільний.



Визначено контактних осіб, вони самоізолювалися і перебувають під медико-санітарним наглядом.



Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ заявили про 4 випадки одужання від коронавірусу в Україні.



Крім того, за день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього заразилися - 218.