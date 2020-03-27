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27 марта 2020, пятница, 10:22 489
Общество 2020-03-27T10:22:20+02:00
Українські Новини
В МОЗ заявили о 4 случаях выздоровления от коронавируса в Украине

В МОЗ заявили о 4 случаях выздоровления от коронавируса в Украине

Ольга Фандорина
Черновицкая область, Коронавирус, выздоровление, Выздоровление от коронавируса

В Украине зафиксировано 4 случая выздоровления от коронавируса в Черновицкой области, где сегодня больше всего случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

Как отметил Ляшко, в Черновицкой области выздоровели три взрослых и один ребенок.

"Рад сообщить, что есть и положительные новости. Сегодня у нас есть уже 4 случая выздоровления. Все в Черновицкой области, среди них три взрослых, один ребенок. Также ожидается уже 5-й на выписку. У нас будут результаты к концу дня и сообщим на втором брифинге", - отметил он

Как сообщали Українські Новини, ранее МОЗ ошибочно сообщил о выздоровлении 8 людей в области. Однако позже выяснилось, что речь идет о случаях, в которых коронавирус просто не подтвердился.

В Черновцах выписали мужчину, который заболел в Украине первым.

А тем временем, тело погибшего от коронавируса мужчины медперсонал вынес в мешке в коридор и закрыл двери.

3 443 жителя Тернопольской области находятся в самоизоляции из-за случаев коронавируса в регионе, где зафиксировали уже первую смерть от COVID-19 и еще 15 случаев заболевания.

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