Посольство в Росії називає провокацією гнівне відео MARUV про українське консульство

Посольство України в Росії називає провокацією звинувачення української співачки MARUV (Анна Корсун), яка перебувала з концертами в Росії, в ненадання їй допомоги у поверненні в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Українська співачка Анна Корсун опублікувала на сторінці в Instagram провокаційне звернення, в якому звинуватила українських консулів посольства в упередженому ставленні до неї і до українських громадян в Російській Федерації, яким нібито не допомагають повернутися в Україну", – йдеться в повідомленні.



Посольство зазначає, що у зв'язку із заходами, які вживаються Україною з метою протидії поширенню коронавірусу, ситуація з транспортною логістикою між Росією і Україною значно ускладнилася.



"Українські консули, які працюють у режимі 24/7 і які усвідомлюють, що крім них у цій країні українським громадянам ніхто більше не зробить допомоги і не захистить, з розумінням ставляться до проблем всіх без винятку громадян", - йдеться в повідомленні.



У ньому наголошується, що інформація про заходи, що вживаються у зв'язку з поширенням коронавірусу, про порядок повернення в Україну, а також про консульську допомогу на території Росії посольством постійно доводиться до відома громадян, у тому числі на веб-сторінці посольства і в мережі Facebook.



Раніше посольство повідомило, що 28 березня о 19:35 за місцевим часом планується відправлення спеціального поїзда за маршрутом "Москва - Київ" для перевезення громадян України з території Росії у зв'язку з пандемією коронавірусу.



Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір з 28 березня закрити держкордон для пасажирських перевезень.



У лютому 2019 року переможниця національного відбору на "Євробачення-2019" співачка MARUV відмовилася підписувати договір з Національною громадською телерадіокомпанією України (НОТУ) про участь у "Євробаченні-2019" назвавши "кабальними" умови договору.