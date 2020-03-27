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27 березня 2020, пʼятниця, 17:26 4
Зовнішня політика 2020-03-27T17:27:10+02:00
Українські Новини
Посольство в Росії називає провокацією гнівне відео MARUV про українське консульство

Посольство в Росії називає провокацією гнівне відео MARUV про українське консульство

Валерия Драгомирова
MARUV, провокація, Посольство України в Росії
Maruv. Фото: facebook.com/MaruvOfficial
Maruv. Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Посольство України в Росії називає провокацією звинувачення української співачки MARUV (Анна Корсун), яка перебувала з концертами в Росії, в ненадання їй допомоги у поверненні в Україну.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Українська співачка Анна Корсун опублікувала на сторінці в Instagram провокаційне звернення, в якому звинуватила українських консулів посольства в упередженому ставленні до неї і до українських громадян в Російській Федерації, яким нібито не допомагають повернутися в Україну", – йдеться в повідомленні.

Посольство зазначає, що у зв'язку із заходами, які вживаються Україною з метою протидії поширенню коронавірусу, ситуація з транспортною логістикою між Росією і Україною значно ускладнилася.

"Українські консули, які працюють у режимі 24/7 і які усвідомлюють, що крім них у цій країні українським громадянам ніхто більше не зробить допомоги і не захистить, з розумінням ставляться до проблем всіх без винятку громадян", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що інформація про заходи, що вживаються у зв'язку з поширенням коронавірусу, про порядок повернення в Україну, а також про консульську допомогу на території Росії посольством постійно доводиться до відома громадян, у тому числі на веб-сторінці посольства і в мережі Facebook.

Раніше посольство повідомило, що 28 березня о 19:35 за місцевим часом планується відправлення спеціального поїзда за маршрутом "Москва - Київ" для перевезення громадян України з території Росії у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має намір з 28 березня закрити держкордон для пасажирських перевезень.

У лютому 2019 року переможниця національного відбору на "Євробачення-2019" співачка MARUV відмовилася підписувати договір з Національною громадською телерадіокомпанією України (НОТУ) про участь у "Євробаченні-2019" назвавши "кабальними" умови договору.

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