Журналісти просить владу скасувати для ЗМІ на час карантиту ПДВ і податок на доходи

Національний союз журналістів України (НСЖУ), Українська Асоціація медіа бізнесу і Асоціація незалежних регіональних видавців просять Президента, Верховну Раду і Кабінет Міністрів надати населенню безперебійний доступ до друкованої преси.

Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Видавці, об'єднані в Українську Асоціацію Медіа Бізнесу та Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України, а також журналісти, об'єднані в Національний союз журналістів України, звертаються до Уряду України, Верховній Раді України та Президенту України з наполегливим проханням підтримати такі першочергові заходи щодо забезпечення доступу населення України до професійних медіа як до соціально важливого ресурсу", - сказано в повідомленні.

Так, вони просять внести пресу в перелік товарів, доступ до яких повинен бути забезпечений через мережі продуктових магазинів і супермаркетів.

Також просять внести точки роздрібного продажу преси в перелік об'єктів інфраструктури, які повинні працювати і забезпечувати інформаційну безпеку в Україні і відкрити можливість безперебійного перевезення преси від друкарень до точок роздрібного продажу для компаній, що спеціалізуються на пресовій логістиці.

Крім того, журналісти просять розширити перелік місць, де може здійснюватися торгівля пресою, додати пресу в асортимент супермаркетів і аптек.

Також під час рекордного падіння рекламних доходів всіх медіа та для запобігання припинення виходу медіа журналісти просять ввести податкові канікули для редакцій ЗМІ, тимчасово скасувати податок на доходи для працівників редакцій (ПДФО) і ПДВ з продажу преси, а також встановити на період дії карантину пільгову оренду для редакцій і для кіосків преси - 1 грн в місяць.

Крім того, пропонується в цілях підтримки редакцій місцевих видань - розмістити в газетах місцевої сфери соціальну рекламу за рахунок коштів бюджетів (як державного, так і місцевих), виходячи з вартості 1 грн за один примірник тиражу за передплатою.

Як повідомляли Українські Новини, у цей час союз журналістів у Харкові роздав українцям 300 флаконів антисептика.

НСЖУ також просить уряд надати ЗМІ податкові пільги, поки частина редакцій змушена припинити роботу через карантину.