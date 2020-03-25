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  • "Укрпочта" доставляет газеты, но часть редакций из-за карантина вынуждена прекратить работу, – НСЖУ
25 марта 2020, среда, 15:51 337
СМИ 2020-03-25T17:15:02+02:00
Українські Новини
"Укрпочта" доставляет газеты, но часть редакций из-за карантина вынуждена прекратить работу, – НСЖУ

"Укрпочта" доставляет газеты, но часть редакций из-за карантина вынуждена прекратить работу, – НСЖУ

Ирина Дорофейчук
Карантин, Укрпочта, Коронавирус, НСЖУ, Сергей Томиленко
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что абсолютное большинство газет, особенно региональная пресса, продолжают выходить в свет, поэтому и на карантине граждане получают важную местную информацию.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вместе с тем, периодика, которая приостанавливает выход, планирует компенсировать читателям невыход увеличенным объемом изданий в послекарантинный период. Главное, чего необходимо избежать в будущем, это - банкротства газет", - отметил председатель НСЖУ.

Украинские газеты держатся, но ситуация с регулярной печатью прессы остается напряженной. Издания, чей совокупный тираж составляет до 10% подписного объема в стране, предупредили почтового оператора "Укрпочта" о прекращении выхода из-за карантина.

Кто-то таким образом пытается уберечь от потенциальной опасности коллектив и читателей-пенсионеров, которые особенно чувствительны к коронавирусной болезни, кто-то из-за парализованного движения транспорта, просто не может добираться до места работы.

Причины разные, однако все редакции, которые приняли непростое решение временно приостановить выход газет, уверяют, что уже в ближайшее время работа возобновится, а читатели получат спецвыпуски или увеличен объем изданий.

НСЖУ проинформировал, что пока новости газетчиков можно найти в Интернете, где работа не прекращается.

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