"Укрпочта" доставляет газеты, но часть редакций из-за карантина вынуждена прекратить работу, – НСЖУ

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что абсолютное большинство газет, особенно региональная пресса, продолжают выходить в свет, поэтому и на карантине граждане получают важную местную информацию.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вместе с тем, периодика, которая приостанавливает выход, планирует компенсировать читателям невыход увеличенным объемом изданий в послекарантинный период. Главное, чего необходимо избежать в будущем, это - банкротства газет", - отметил председатель НСЖУ.

Украинские газеты держатся, но ситуация с регулярной печатью прессы остается напряженной. Издания, чей совокупный тираж составляет до 10% подписного объема в стране, предупредили почтового оператора "Укрпочта" о прекращении выхода из-за карантина.

Кто-то таким образом пытается уберечь от потенциальной опасности коллектив и читателей-пенсионеров, которые особенно чувствительны к коронавирусной болезни, кто-то из-за парализованного движения транспорта, просто не может добираться до места работы.

Причины разные, однако все редакции, которые приняли непростое решение временно приостановить выход газет, уверяют, что уже в ближайшее время работа возобновится, а читатели получат спецвыпуски или увеличен объем изданий.

НСЖУ проинформировал, что пока новости газетчиков можно найти в Интернете, где работа не прекращается.