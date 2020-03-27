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27 марта 2020, пятница, 14:15 292
СМИ 2020-03-27T14:16:53+02:00
Українські Новини
Союз журналистов в Харькове раздал редакциям 300 флаконов антисептика

Союз журналистов в Харькове раздал редакциям 300 флаконов антисептика

Петр Стуженко
НСЖУ, Сергей Томиленко, антисептик, Советчица, Валерий Данюк
Антисептик для харьковских журналистов. Фото: sergiy.tomilenko
Антисептик для харьковских журналистов. Фото: sergiy.tomilenko

Региональная организации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) передала харьковским репортерам и редакциям ведущих медиа Харькова более 300 флаконов антисептика. В НСЖУ отметили, что в условиях эпидемии коронавируса журналисты продолжают выполнять профессиональные обязанности, поэтому чрезвычайно важно обеспечить работников СМИ средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Антисептики получили ньюзрумы всех телеканалов Харькова: АТН, Общественное вещание, Р1, "Объектив", портала "Харьковские известия", репортеры-фрилансеры. Инициатором акции выступил исполняющий обязанности председателя Харьковской областной организации НСЖУ, издатель газеты "Советчица" Валерий Данюк.

Антисептики, маски и другие средства защиты необходимы именно новостным журналистам и съемочным группам, имеющим непосредственный контакт с людьми.

"Единственное, что является положительным во время кризиса - это неравнодушные люди, - отметил руководитель Харьковской организации НСЖУ Валерий Данюк. - Журналисты сейчас рискуют здоровьем, продолжая выполнять свои профессиональные обязанности и во время эпидемии. Наша миссия - помочь коллегам и продемонстрировать важность журналистской солидарности".

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