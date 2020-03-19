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19 марта 2020, четверг, 17:01 44
СМИ 2020-03-19T17:12:16+02:00
Українські Новини
НСЖУ просит правительство дать налоговые льготы печатным изданиям, вынужденным прекратить работу из-за каранти

НСЖУ просит правительство дать налоговые льготы печатным изданиям, вынужденным прекратить работу из-за карантина

Павел Твердохлиб
Кабмин, Карантин, Коронавирус, НСЖУ, Сергей Томиленко, Печатные издания, Налоговые льготы
Сергей Томиленко. Фото: Украинское фото
Сергей Томиленко. Фото: Украинское фото

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал правительство экономически поддержать прессу и предоставить налоговые льготы печатным изданием, которые вынуждены приостановить работу в связи с общенациональным карантином для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Из-за карантина большинство столичных печатных средств массовой информации приостановили выход газет. Такое решение редакции приняли в связи с закрытием в столице и регионах киосков "Союзпечати", через которые в основном и распространялись тиражи газет.

Сегодня, 19 марта, главный редактор издания "Факты" Александр Швец сообщил, что издание временно приостановило выход: "Выпускать газету, не имея возможности ее потом распространять, просто бессмысленно. Газетные киоски закрылись. Большие и не очень большие базары в этот карантинный время тоже приостановили свою работу. Входы в метро, ​​у которых оптовики продавали те газеты, еще продолжали выходить, тоже никому теперь не нужны - метро, ​​как известно, не работает".

Временно выход в связи с карантином прекратили и такие издания, как "Комсомолка", "АиФ" и "Корреспондент" - все печатные издания "Украинского медиа-холдинга" (UMH Group) ушли на двухнедельный карантин и прекратили выпуск и распространение своих печатных изданий. 

"Как и вся страна, издательство идет на двухнедельный карантин. Во-первых, - чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во-вторых, - из-за невозможности организовать своевременную печать, доставку и продажу газет. Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов", - сказано в сообщении пресс-службы УМХ.

Отмечается, что выпуск печатных газет и журналов приостановлен до конца объявленного карантина, согласно украинскому законодательству и распоряжению Киевской городской государственной администрации о противодействии возникновению и распространению коронавируса.

Киоски "Союзпечать" прекратили продавать прессу и закрылись на карантин от 18 марта. Об этом Украинским Новостям сообщил заместитель директора "Союзпечати" Алексей Бабанский: "Мы, как один из крупнейших распространителей прессы, работаем в тесном контакте с издателями. Сегодня утром нашей компанией было принято решение о приостановлении с 17 марта приема и обработки прессы и закрытия розничной сети с 18 марта", - сказал Бабанский.

Точки продаж закрываются как в Киеве, так и в регионах.

В НСЖУ подчеркнули, что в нынешней чрезвычайное время, когда правительство разрабатывает механизмы поддержки украинского бизнеса, хорошо позаботиться и о печатных СМИ и медиа в целом, предоставив им налоговые льготы.

"Столичные печатные СМИ вынуждены на некоторое время прекратить выход из-за невозможности реализовывать свою продукцию в розницу. Конечно, такие шаги приведут к существенным убыткам, - отмечает председатель НСЖУ Томиленко. - Вместе все медиа переживают ощутимую кризис с рекламой, ведь большинство предприятий и бизнеса прекратили деятельность из-за коронавируса. Поэтому, чтобы сохранить многообразие медиа и после карантина, необходима поддержка со стороны государства".

Как ранее сообщала пресс-служба НСЖУ, печатные издания в регионах не прекращают работу и будут выходить в штатном режиме и в полном объеме. В данный момент это возможно благодаря работе "Укрпочты", не прекращающей доставку газет и продолжающей функционировать по обычному графику. Вместе с тем, чтобы не допустить распространения вируса, большинство редакций перешли на удаленную работу и практически полностью прекратили контакты с читателями вживую.

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