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27 березня 2020, пʼятниця, 15:34 3
Бізнес 2020-03-27T15:34:27+02:00
Українські Новини
Через карантин стане менше угод оренди торгових площ, - "Українська торгова гільдія"

Через карантин стане менше угод оренди торгових площ, - "Українська торгова гільдія"

Оксана Соболь
Нерухомість, Оренда приміщень, Торгівля, торгові центри, Українська торгова гільдія
Угода (ілюстрація). Фото: buh-spravka.ru
Угода (ілюстрація). Фото: buh-spravka.ru

Поки бізнес просить Зеленського не посилювати обежувальні заходи, консалтингова компанія "Українська торгова гільдія" (Київ) прогнозує зменшення кількості угод оренди торгових площ внаслідок карантину.

Про це Українським Новинам повідомила директор компанії Євгенія Локтіонова.

"Вплив карантину на ринок оренди буде таким же, як і на весь інший бізнес – відбудеться оптимізація мереж, кількість угод за підписаними договорами буде зменшуватися. Однак після зняття карантину для більш стійкого бізнесу з'являться шанси відкрити свої магазини в кращих місцях і за договірною орендною ставкою", - сказала вона.

При цьому, за її словами, за 2 тижні карантину розривання договорів оренди в торгових центрах не спостерігалося.

"За минулі 2 тижні оператори проводили аудит та оптимізацію своїх бізнес-процесів, в тому числі скорочення персоналу. Тому поки що мережі робили оцінку ситуації. Однак після завершення цих процесів, десь через тиждень, ми можемо побачити як деякі оператори почнуть розривати договори", - прокоментувала Локтіонова.

Вона зазначила, що карантинні заходи призвели до уповільнення підписання нових договорів оренди, однак процеси підписання все ж тривають.

Разом з тим вихід нових операторів на ринок України поки що призупинений.

"Це пов'язано з тим, що він займає певний час, це довгострокові рішення, які у всьому світі переносяться. Приклад тому – IKEA, які заявили, що вони не скасовують вихід на український ринок, але переносять терміни. Все буде залежати від розвитку ситуації", - підкреслила Локтіонова.

Як повідомляли Українські Новини, інфляція у перші тижні карантину збереглася на низькому рівні.

Деяким продуктовим ринкам можуть дозволити працювати у період карантину.

Європейська бізнес-асоціація заявляє, що через вжиті заходи ВВП України може знизитися на 9%.

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