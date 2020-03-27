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27 марта 2020, пятница, 12:10 3821
Кабмин 2020-03-27T12:11:36+02:00
Українські Новини
Некоторым продуктовым рынкам могут разрешить работать в карантин

Некоторым продуктовым рынкам могут разрешить работать в карантин

Елена Новикова
Карантин, Виктор Ляшко, карантин в Украине, продуктовый рынок
Продукты. Фото: pixabay
Продукты. Фото: pixabay

В то время, как по состоянию на 10:00 27 марта в Украине количесто заболевших коронавирусом выросло до 218, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко допускает, что некоторые продуктовые рынки получат разрешение на продолжение работы в условиях карантина.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Сейчас мы работаем над вопросом продуктовых рынков. Если рынки будут придерживаться санитарных норм, а также противоэпидемических мер, часть из них сможет работать. Часть все же будет закрыта", - сказал замминистра.

Ляшко отметил, что вопрос особенности работы открытых рынков будет рассмотрен сегодня на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

Тем временем, карантинные меры могут пересмотреть из-за того, что работоспособные люди болеют коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав назвал категорию людей, которые чаще всего болеют коронавирусом.

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