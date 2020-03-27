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27 березня 2020, пʼятниця, 14:52 28
Економіка 2020-03-27T19:30:06+02:00
Українські Новини
Сонячні і вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше, - Герус

Сонячні і вітрові електростанції витісняють вугільні та атомні, які дають електрику в 3 рази дешевше, - Герус

Григорий Яковенко
Електроенергія, Андрій Герус, ДТЕК, Рінат Ахметов, Енергоатом, СЕС
Герус Андрій. Фото: facebook/andriy.gerus
Герус Андрій. Фото: facebook/andriy.gerus

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляє, що сонячні і вітряні електростанції (СЕС та ВЕС) витісняють національну атомну енергогенеруючу компанію "Енергоатом" і теплові електростанції (ТЕС) з структури виробництва електричної енергії і продають її державі в 3 рази дорожче.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З настанням весни і збільшенням сонця (кількості сонячних днів) виробництво електроенергії з поновлюваних джерел энерегии (СЕС, ВЕС) в денні години склали 3 000-3 700 МВт/год. У ці години виробництво вугільних електростанцій (ТЕС) становило 2 200-2 500 МВт, тобто "зелені" вже виробляли на 35-50% більше, ніж ТЕС", - написав Герус.

Він зазначив, що в даний час імпорт електроенергії не здійснювався.

Герус підкреслив, що таким чином СЕС і ВЕС витісняють з роботи блоки вугільних ТЕС, а слідом енергоблоки атомних електростанцій (АЕС).

"Так, вже близько двох тижнів внаслідок збільшення вироблення "зеленими" і зниженням попиту відбулося обмеження роботи "Енергоатому" на 500 МВт. Таким чином, протягом двох тижнів держава відмовилася від електроенергії "Енергоатому" в обсязі 170 млн кВт-год за ціною 1,3 гривні/кВт-год, що становить загальну суму 221 млн гривень. В той же час (держава) купило ці ж 170 млн кВт-год електроенергії за "зеленим" тарифом у приватних СЕС і ВЕС - за 680 млн гривень. Ну отже, найбільші СЕС і ВЕС - це компанія ДТЕК, але це, звичайно, просто збіг", - зазначив Герус.

Також він додав, що станом на 27 березня триває обмеження виробництва електроенергії "Енергоатому" на 500 МВт і з потеплінням ситуація може погіршитися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що СЕС ДТЕК витісняють традиційні електростанції на ринку електроенергії.

Раніше ДТЕК Ахметова перестав платити ще й за газ, заборгувавши державі вже 1,6 мільярда.

Також Спецмито 65% на вугілля з Росії змусить споживачів купувати вугілля у ДТЕК за завищеною ціною.

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