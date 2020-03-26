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  • СЭС ДТЭК вытесняют традиционные электростанции на рынке электроэнергии, - Герус
26 марта 2020, четверг, 16:30 537
Экономика 2020-03-26T16:31:55+02:00
Українські Новини
СЭС ДТЭК вытесняют традиционные электростанции на рынке электроэнергии, - Герус

СЭС ДТЭК вытесняют традиционные электростанции на рынке электроэнергии, - Герус

Григорий Яковенко
Электроэнергия, СЭС, ДТЭК, Ринат Ахметов, Андрей Герус
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрей Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что из-за солнечной погоды солнечные электростанции (СЭС) увеличили производство электроэнергии, что привело к снижению цены на электроэнергию в 3 раза на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 0,57 гривен/кВт-ч (в сравнении с ценой электроэнергии на РСВ в 10:00 27 марта в размере 1,54 гривен/кВт-ч).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Cегодня в 13:00-14:00 производителями по "зеленому" тарифу генерируется около 3 700 МВт, или 21% от всей электроэнергии, потребляемой в это время. Такая высокая генерация на завтра уже обвалила цену на "рынке на сутки вперед" (РСВ), в течение двух часов (13:00-15:00) цена составила 57 коп за кВт-ч. Импорта в соответствующие часы нет ни из какой страны", - написал Герус.

Он подчеркнул, что таким образом производители электроэнергии СЭС вытеснили угольные теплоэлектростанции (ТЭС) и атомные электростанции (АЭС).

"На бизнес "зеленых" такая ценовая ситуация никак не повлияла, ведь им отдельным платежом доплачивается к их "зеленому" тарифу 4-5 гривен", - отметил Герус.

Также он добавил, что производители элеткроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в дальнейшем будут все больше вытеснять из работы другие виды генерации.

"Наибольшие СЭС и ВЭС сегодня в собственности ДТЭК. Так, ДТЭК, строя генерацию на самом высоком в Европе "зеленом" тарифе, забирает работу у шахтеров своих шахт", - подытожил Герус.

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда.

Также Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене.

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