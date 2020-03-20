Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене, - Герус

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что потребители угля выступают против введения спецпошлины в размере 65% на импортируемый из России уголь и за распределение между собой квот по выкупу угля из государственных шахт.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Потребители угля выразили категорическое несогласие, чтобы принимались решения, которые де-факто будут заставлять их покупать уголь у частных шахт. Основная причина - почти все такие частные шахты в одних руках (монополия) и выставляют завышенные цены. Компания ДТЭК добывает около 90% всего украинского угля. Цена, которая выставляется - около 2 тыс. гривен/тонна, что почти вдвое дороже, чем цена в Роттердаме. Высокая цена угля приводит к высокой цене электроэнергии", - написал он.

При этом Герус отметил, что потребители угля (теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали) предложили министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко механизм, по которому они готовы взять на себя обязательства и распределить между собой квоты по выкупу всего угля из государственных шахт с полной и своевременной оплатой.

"Но сверх этой обязательной квоты для ТЭС/ТЭЦ действует свободный рынок без ограничений. Таким образом, государственные шахты будут иметь гарантированный сбыт своего угля, если будет введен такой механизм", - подчеркнул он.

Также Герус выразил мнение, что предложенный потребителями угля вариант является наиболее эффективным способом решения проблем государственных шахт.

Как сообщали Українські Новини, спецпошлина 65% на российский уголь приведет к сокращению производства электроэнергии "Центрэнерго".

Также Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен.