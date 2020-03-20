подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
ONLINE
20.03.2020 12:00 Пресс-конференция: "Легализация игорного бизнеса против коронавируса"

  • Новости
  • Экономика
  • Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене, - Герус
20 марта 2020, пятница, 10:40 475
Экономика 2020-03-20T10:41:11+02:00
Українські Новини
Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене, - Герус

Спецпошлина 65% на уголь из России вынудит потребителей покупать уголь у ДТЭК по завышенной цене, - Герус

Григорий Яковенко
Уголь, ДТЭК, спецпошлины, Андрей Герус
Андрей Герус. Фото:facebook.com/andriy.gerus
Андрей Герус. Фото:facebook.com/andriy.gerus

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявляет, что потребители угля выступают против введения спецпошлины в размере 65% на импортируемый из России уголь и за распределение между собой квот по выкупу угля из государственных шахт.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Потребители угля выразили категорическое несогласие, чтобы принимались решения, которые де-факто будут заставлять их покупать уголь у частных шахт. Основная причина - почти все такие частные шахты в одних руках (монополия) и выставляют завышенные цены. Компания ДТЭК добывает около 90% всего украинского угля. Цена, которая выставляется - около 2 тыс. гривен/тонна, что почти вдвое дороже, чем цена в Роттердаме. Высокая цена угля приводит к высокой цене электроэнергии", - написал он.

При этом Герус отметил, что потребители угля (теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали) предложили министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко механизм, по которому они готовы взять на себя обязательства и распределить между собой квоты по выкупу всего угля из государственных шахт с полной и своевременной оплатой.

"Но сверх этой обязательной квоты для ТЭС/ТЭЦ действует свободный рынок без ограничений. Таким образом, государственные шахты будут иметь гарантированный сбыт своего угля, если будет введен такой механизм", - подчеркнул он.

Также Герус выразил мнение, что предложенный потребителями угля вариант является наиболее эффективным способом решения проблем государственных шахт.

Как сообщали Українські Новини, спецпошлина 65% на российский уголь приведет к сокращению производства электроэнергии "Центрэнерго".

Также Герус заявил, что импорт электроэнергии из России останавливал рост цен.

Больше новостей о: Уголь ДТЭК спецпошлины Андрей Герус

Коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. Данные на 20 марта
ТОП-менеджер Monobank считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным
Новости
Коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии 11:29
Полиция объявила тендер на закупку 285 автомобилей за 276 млн гривен 11:24
Доллар и евро начали падать. Курс валют на пятницу 11:22
В полиции рассказали, где больше всего в Украине нарушают правила карантина 11:17
В Украине могут ввести комендантский час из-за коронавируса 11:04
больше новостей
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
больше новостей
Субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилкомуслуги
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok