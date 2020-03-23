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23 марта 2020, понедельник, 11:02 95
Экономика 2020-03-23T11:04:41+02:00
Українські Новини
ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда, - СМИ

ДТЭК Ахметова перестал платить еще и за газ, задолжав государству уже 1,6 миллиарда, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Газ, ДТЭК, Нафтогаз Украины, Ахметов Ринат
Ринат Ахметов Фото: biz.censor.net.ua
Ринат Ахметов Фото: biz.censor.net.ua

"ДТЭК Востокэнерго" Рината Ахметова перестала оплачивать газ, который отбирает для производства тепла и электроэнергии на Луганской ТЭС. Об этом говорится в письме ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в Офис Президента и Кабинет Министров, информирует портал "Наші гроші".

По данным государственного оператора, "ДТЭК Востокэнерго" несанкционированно и безвозмездно за февраль-март отобрал газа на 241 млн грн. Потому что оказалось, что у компании вообще нет ни одного поставщика газа.

При этом компания Ахметова в феврале подала в Хозсуд Луганской области иск против АО "Луганскгаз". Суд удовлетворил ходатайство об обеспечении иска и запретил "Луганскгазу" ограничивать поставки газа на Луганскую теплоэлектростанцию. Кроме этого, по данным НАК "Нафтогаз Украины", ДТЭК Востокэнерго не заплатил государственному оператору за поставки газа еще 707 млн ​​грн.

Также с 1 июля прошлого года компания ДТЭК перестала платить за транспортировку электроэнергии государственными сетями при ее экспорте. По данным "Наших грошей", по состоянию на март такой долг составляет около 700 млн грн. Таким образом суммарный долг компании ДТЭК Ахметова перед государством составил уже более 1,6 млрд грн., Из которых 948 млн грн - это долги за газ, который был отобран и потреблен.

Компания ДТЭК добывает 90% украинского угля и владеет 70% всех угольных электростанций и крупнейшими солнечными и ветроэлектростанциями. ДТЭК продает свою электроэнергию в Украине на 75% дороже, чем в Европе.

За прошлый год компания ДТЭК получила прибыль EBITDA (операционная прибыль до амортизации, уплаты налогов и процентов) в размере 15,5 млрд грн. Летом прошлого года Ринат Ахметов купил виллу во Франции за 200 млн евро.

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