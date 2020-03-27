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27 березня 2020, пʼятниця, 14:43 12
Кабмін 2020-03-27T15:30:44+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче скоротити фінансування Українського культурного фонду на 89%, Інституту книги – на 85%

Кабмін хоче скоротити фінансування Українського культурного фонду на 89%, Інституту книги – на 85%

Елена Новикова
Український культурний фонд, Держбюджет, Держбюджет-2020, Український інститут книги
Кабмін. Фото: Facebook
Кабмін. Фото: Facebook

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді скоротити фінансування Українського культурного фонду на 89,3% або на 622,6 млн гривень до 74,8 млн і Українського інституту книги - на 85,4% або на 129,5 млн до 22,1 млн гривень. В той час, як витрати на субсидії хочуть урізати на 8 млрд гривень.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

У прийнятому парламентом 14 листопада держбюджеті на 2020 рік передбачалося фінансування функціонування Українського культурного фонду, в тому числі здійснення фондом заходів щодо підтримки проектів, у розмірі 697,4 млн гривень.

Однак, згідно з запропонованими змінами передбачається встановити обсяг фінансування фонду у 74,8 млн гривень.

На забезпечення діяльності Інституту книги, підтримку книговидання та популяризацію української літератури в світі раніше планувалося виділити 151,6 млн гривень, у нових пропозиціях - 22,1 млн гривень.

Пропонується також зменшити фінансування підтримки  національних театрів на 246,5 млн гривень, з 1,385 млрд гривень до 1,138 млрд гривень.

При цьому загальне фінансування Міністерства культури, молоді та спорту (з 23 березня - Міністерство культури та інформаційної політики) пропонується скоротити на 8,8 млрд гривень з 15,4 млрд до 6,6 млрд гривень.

Також на забезпечення роботи мовного омбудсмена в 2020 було передбачено 17,5 млн гривень, а в нових змінах пропонується зменшення бюджету на 1,6 млн грн до 15,9 млн, з яких 12,2 млн передбачено на оплату праці омбудсмена та його секретаріату.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради Дмитро Разумков заявив, що проект змін Кабміну до держбюджету на 2020 рік не є остаточним.

23 березня Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді і спорту Міністерство культури та інформаційної політики.

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