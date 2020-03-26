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26 марта 2020, четверг, 21:45 607
Кабмин 2020-03-26T21:45:01+02:00
Українські Новини
Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Валерия Драгомирова
Кабмин, Переименование, Минкультуры и информполитики
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики, в то время, как хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%

Об этом говорится в постановлении Кабмина №238 от 23 марта, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров Украины постановляет переименовать Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики", - говорится в нем.

Также постановлением №231 от 23 марта правительство внесло изменения в акты, которые касались деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта, изменив название ведомства на Министерство культуры и информационной политики.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта Кабмин уволил первого заместителя и 3 заместителей министра культуры, молодежи и спорта. Анатолий Максимчук был уволен с должности первого заместителя министра культуры, а Ирина Подоляк, Алексей Сивирин, Владимир Шумилин - с должностей замминистра культуры.

Также Кабмин сокращает вполовину расходы Минкультуры - под нож пойдут Госкино, фонд культуры и "молодежка". 

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