Кабмин переименовал Минкультуры, молодежи и спорта в Минкультуры и информполитики

Кабинет Министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики, в то время, как хочет увеличить дефицит госбюджета почти до 8%.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №238 от 23 марта, передают Українськi Новини.



"Кабинет Министров Украины постановляет переименовать Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики", - говорится в нем.



Также постановлением №231 от 23 марта правительство внесло изменения в акты, которые касались деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта, изменив название ведомства на Министерство культуры и информационной политики.



Как сообщали Українськi Новини, 12 марта Кабмин уволил первого заместителя и 3 заместителей министра культуры, молодежи и спорта. Анатолий Максимчук был уволен с должности первого заместителя министра культуры, а Ирина Подоляк, Алексей Сивирин, Владимир Шумилин - с должностей замминистра культуры.



Также Кабмин сокращает вполовину расходы Минкультуры - под нож пойдут Госкино, фонд культуры и "молодежка".



Ранее Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры.