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27 березня 2020, пʼятниця, 13:36 18
Суспільство 2020-03-27T19:34:27+02:00
Українські Новини
Кличко заявив, що ціна проїзду в транспорті за спецквитком залишається 8 гривень

Кличко заявив, що ціна проїзду в транспорті за спецквитком залишається 8 гривень

Ольга Фандорина
Транспорт, Коронавірус, карантин в Києві, Спецквитки
Спецквитки на транспорт. Фото: apnews.com.ua
Спецквитки на транспорт. Фото: apnews.com.ua

Сьогодні, 27 березня, мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо ситуації з поширенням коронавіруса, яким заразилися вже 218 осіб в Україні, і карантином в Києві, де закликав українців повідомляти про людей, у яких помітні симптоми коронавіруса, а також - прояснив ситуацію навколо ціни на спецквитка на транспорт.

Мер додав, що на період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно при наявності спецквитка, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту.

"Підкреслюю, всі жителі міста, які отримали спецквитки, платять за проїзд на загальній основі", - сказав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні побільшало на 62 до 218.

Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом склала 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

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