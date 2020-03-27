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27 березня 2020, пʼятниця, 13:45 16
Кабмін 2020-03-27T15:30:05+02:00
Українські Новини
Кабмін хоче припинити фінансування патріотичного кіно

Кабмін хоче припинити фінансування патріотичного кіно

Елена Новикова
Держкіно, Держбюджет, Кабінет Міністрів, Держбюджет-2020, Патріотичне кіно
Кинохлопушка. Фото: pixabay
Кинохлопушка. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді обнулити фінансування виробництва патріотичного кіно і скоротити фінансування Державного агентства з питань кіно на 752,2 млн гривень з 776 млн до 23,4 млн, у той час, як Кабмін пропонує збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 9 млрд гривень.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

У прийнятому парламентом 14 листопада держбюджеті на 2020 рік передбачалося фінансування виготовлення та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування у розмірі 50 млн гривень, в той час як в запропонованих змінах таких коштів не передбачено зовсім.

Пропонується також зменшити фінансування Держкіно і замість запланованих раніше 775,7 млн гривень встановити його у розмірі 23,4 млн гривень, з яких 10,6 млн гривень призначено на оплату праці співробітників.

При цьому раніше в рамках фінансування Держкіно на державну підтримку кінематографії виділялося 758,3 млн гривень, у запропонованих змінах - 10 млн.

Крім цього, загальне фінансування Міністерства культури, молоді та спорту пропонується скоротити на 8,8 млрд гривень з 15,4 млрд до 6,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради Дмитро Разумков заявив, що проект змін Кабміну до держбюджету на 2020 рік не є остаточним.

Також 23 березня Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді і спорту Міністерство культури та інформаційної політики.

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