Кабмін хоче припинити фінансування патріотичного кіно

Кабінет Міністрів попередньо пропонує Верховній Раді обнулити фінансування виробництва патріотичного кіно і скоротити фінансування Державного агентства з питань кіно на 752,2 млн гривень з 776 млн до 23,4 млн, у той час, як Кабмін пропонує збільшити фінансування Міністерства внутрішніх справ на 9 млрд гривень.

Про це йдеться у пропозиціях Кабміну, які обговорюються з керівництвом Ради і парламентських фракцій, текст якого мають Українські Новини.

У прийнятому парламентом 14 листопада держбюджеті на 2020 рік передбачалося фінансування виготовлення та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування у розмірі 50 млн гривень, в той час як в запропонованих змінах таких коштів не передбачено зовсім.

Пропонується також зменшити фінансування Держкіно і замість запланованих раніше 775,7 млн гривень встановити його у розмірі 23,4 млн гривень, з яких 10,6 млн гривень призначено на оплату праці співробітників.

При цьому раніше в рамках фінансування Держкіно на державну підтримку кінематографії виділялося 758,3 млн гривень, у запропонованих змінах - 10 млн.

Крім цього, загальне фінансування Міністерства культури, молоді та спорту пропонується скоротити на 8,8 млрд гривень з 15,4 млрд до 6,6 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради Дмитро Разумков заявив, що проект змін Кабміну до держбюджету на 2020 рік не є остаточним.

Також 23 березня Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді і спорту Міністерство культури та інформаційної політики.