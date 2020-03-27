Хліб може подорожчати на 15% через зростання експорту пшениці

Поки Кличко просить АМКУ втрутитися в різке зростання цін на соціальні продукти в Києві, Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація "Мукомол України" прогнозують зростання цін на хліб на 15-20% через підвищення вартості пшениці на внутрішньому ринку.

Про це йдеться у зверненні асоціації до влади, передають Українські Новини.

"через зростання попиту на зовнішніх ринках і через сезонних факторів збільшуються ціни на продовольчу пшеницю... Оскільки борошно в собівартості хліба становить більше 40%, то підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% є майже доконаним фактом", - сказано в ньому.

Наголошується, що за останні 10 днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 гривень/тонна, що в найближчому майбутньому може призвести до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 гривень/тонна.

На думку асоціацій, на підвищенні цін позначилося зміна і ускладнення логістичних маршрутів, підвищена волатильність світових ринків і підвищений попит на продукти харчування, враховуючи введені по всьому світу карантинні заходи.

Згідно зі зверненням, учасники ринку намагаються максимально оптимізувати виробничі процеси, щоб зростання не був різким і болючим для споживачів.

При цьому асоціації зазначили, що виробники повністю і безперебійно забезпечують попит на хліб і хлібобулочні вироби в роздрібній мережі - зараз зафіксовано зростання попиту 30-40% від нормального сезонного рівня.

У зв'язку з цим асоціації звернулися до влади з проханням зберегти нинішній рівень цінової політики та убезпечити споживачів від різкого підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби.

зокрема, вони запропонували ввести тимчасове обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, необхідних для забезпечення потреб внутрішнього ринку на період очікуваної тривалості карантинних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, АТБ обмежив видачу продуктів в одні руки і підвищив вартість певних категорій товарів.

Експерти відзначили, що магазини підвищують ціни з-за зростання цін постачальників і виробників.