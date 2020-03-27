підписатися на розсилку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
27 березня 2020, пʼятниця, 13:38 18
Економіка 2020-03-27T15:45:03+02:00
Українські Новини
Хліб може подорожчати на 15% через зростання експорту пшениці

Хліб може подорожчати на 15% через зростання експорту пшениці

Елена Литвин
Карантин, Ціни на продукти, Подорожчання хліба, Зростання цін, Ціни на хліб, коронавірус в Україні
Хліб. Фото: freepik
Хліб. Фото: freepik

Поки Кличко просить АМКУ втрутитися в різке зростання цін на соціальні продукти в Києві, Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація "Мукомол України" прогнозують зростання цін на хліб на 15-20% через підвищення вартості пшениці на внутрішньому ринку.

Про це йдеться у зверненні асоціації до влади, передають Українські Новини.

"через зростання попиту на зовнішніх ринках і через сезонних факторів збільшуються ціни на продовольчу пшеницю... Оскільки борошно в собівартості хліба становить більше 40%, то підвищення ціни на цей товар першої необхідності для громадян на 15-20% є майже доконаним фактом", - сказано в ньому.

Наголошується, що за останні 10 днів середня ціна на пшеницю другого і третього класу зросла на 400-500 гривень/тонна, що в найближчому майбутньому може призвести до зростання ціни на борошно всіх сортів на 500-600 гривень/тонна.

На думку асоціацій, на підвищенні цін позначилося зміна і ускладнення логістичних маршрутів, підвищена волатильність світових ринків і підвищений попит на продукти харчування, враховуючи введені по всьому світу карантинні заходи.

Згідно зі зверненням, учасники ринку намагаються максимально оптимізувати виробничі процеси, щоб зростання не був різким і болючим для споживачів.

При цьому асоціації зазначили, що виробники повністю і безперебійно забезпечують попит на хліб і хлібобулочні вироби в роздрібній мережі - зараз зафіксовано зростання попиту 30-40% від нормального сезонного рівня.

У зв'язку з цим асоціації звернулися до влади з проханням зберегти нинішній рівень цінової політики та убезпечити споживачів від різкого підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби.

зокрема, вони запропонували ввести тимчасове обмеження на експорт зернової продукції продовольчої групи в обсягах, необхідних для забезпечення потреб внутрішнього ринку на період очікуваної тривалості карантинних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, АТБ обмежив видачу продуктів в одні руки і підвищив вартість певних категорій товарів.

Експерти відзначили, що магазини підвищують ціни з-за зростання цін постачальників і виробників.

Більше новин про: Карантин Ціни на продукти Подорожчання хліба Зростання цін Ціни на хліб коронавірус в Україні

Середня зарплата зросте до 16 тис. гривень за два ...
Батон знову подорожчав, хліб став дешевше на 31 ко...
Тепла зима вдарить по зернових: в Україні різко по...
В Києві злетіли ціни на продукти першої необхіднос...
У Києві вже 55 хворих на коронавірус, перевіряють ще 32 підозри, - Кличко
Кличко закликав киян "здавати" людей з симптомами коронавірусу
Новини
Бойко заявив, що план боротьби з епідемією та порятунку економіки має лише ОПЗЖ 15:41
Через карантин стане менше угод оренди торгових площ, - "Українська торгова гільдія" 15:34
Під час карантину до АДС "Харківміськгазу" почастішали хибні виклики від дітей 15:30 Прес-реліз
Вбивство Старицького: суд заарештував екс-міністра закордонних справ Кожару із заставою 14 млн гривень 15:20
Заступник генпрокурора Трепак подав у відставку 15:14
більше новин
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
Незважаючи на спад епідемії коронавірусу в Італії, смертність в країні все ще висока 21:03
більше новин
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат 10:21
більше новин
Карантин в Україні: як змінилася інфляція
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok