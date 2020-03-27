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27 березня 2020, пʼятниця, 13:11 13
Фінанси 2020-03-27T13:45:01+02:00
Українські Новини
НБУ має намір перерахувати майже 43 млн гривень до держбюджету

НБУ має намір перерахувати майже 43 млн гривень до держбюджету

Елена Новикова
НБУ, Нацбанк, Держбюджет, Прибуток, Прибуток НБУ
НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Національний банк має намір перерахувати 42,7 млрд гривень свого прибутку в держбюджет після затвердження річного звіту Радою Нацбанку, в той час, як наголошується, що інфляція зберігається на низькому рівні.

Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Ми вчора затвердили наш річний звіт і всі матеріали вже передані Раді НБУ. Ми очікуємо, що наступного тижня Рада затвердить обсяги прибутку до розподілу, - сказала вона.

Рожкова зазначила, що до держбюджету буде перераховано 42,7 млрд, що на 2 млрд більше, ніж було передбачено у державному бюджеті.

Графік перерахування цих коштів буде узгоджений з Міністерством фінансів.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні. Нацбанк продав на міжбанку $11 млн.

Також НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.

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