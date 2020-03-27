НБУ має намір перерахувати майже 43 млн гривень до держбюджету

Національний банк має намір перерахувати 42,7 млрд гривень свого прибутку в держбюджет після затвердження річного звіту Радою Нацбанку, в той час, як наголошується, що інфляція зберігається на низькому рівні. Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в ході прес-конференції, передають Українські Новини. "Ми вчора затвердили наш річний звіт і всі матеріали вже передані Раді НБУ. Ми очікуємо, що наступного тижня Рада затвердить обсяги прибутку до розподілу, - сказала вона. Рожкова зазначила, що до держбюджету буде перераховано 42,7 млрд, що на 2 млрд більше, ніж було передбачено у державному бюджеті. Графік перерахування цих коштів буде узгоджений з Міністерством фінансів. Як повідомляли Українські Новини, НБУ знову почав продавати валюту для стримування курсу гривні. Нацбанк продав на міжбанку $11 млн. Також НБУ має намір провести черговий аукціон з обміну безготівкових доларів на готівку 30 березня.