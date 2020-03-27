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27 березня 2020, пʼятниця, 12:40 3
Суспільство 2020-03-27T12:59:22+02:00
Українські Новини
Кличко робитиме "нальоти" на медустанови

Кличко робитиме "нальоти" на медустанови

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Карантин в Україні
Лікарня. Фото: Facebook/Моз
Лікарня. Фото: Facebook/Моз

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що буде без попередження перевіряти київські лікарні, в яких лікують хворих на коронавірус. Про це він заявив під час брифінгу сьогодні, 27 березня, передають Українські Новини.

Так, Кличко розповів, що вчора, 26 березня, без попередження відвідав Олександрівську лікарню, де перевірив, як і в яких умовах лікують хворих на коронавірус.

"Як ви знаєте, вчора без попередження я відвідав Олександрівську лікарню. Особисто подивився, що там відбувається і як лікують киян. Раптові такі нальоти на інші опорні медустанови я буду робити без попередження", - заявив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, експресс-тестами і лабораторними дослідженнями протестовані 1 437 киян. А Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на коронавірус ще понад 30 осіб. Всього в Києві 55 хворих на коронавірус.

А НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Також Зеленський готовий скасувати наказ про окремі палати для перших осіб держави.

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