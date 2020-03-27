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27 березня 2020, пʼятниця, 12:35 6
Судова влада 2020-03-27T13:00:02+02:00
Українські Новини
ВРП просить Зеленського та Раду вжити заходів щодо забезпечення роботи судів в умовах карантину

ВРП просить Зеленського та Раду вжити заходів щодо забезпечення роботи судів в умовах карантину

Елизавета Драбкина
Кабмін, Верховна Рада, Володимир Зеленський, ВРП
Вища рада правосуддя Фото: прес-служба
Вища рада правосуддя Фото: прес-служба

Вища рада правосуддя (ВРП) просить Президента Володимира Зеленського та Верховну Раду вжити заходів щодо забезпечення роботи судів в умовах карантину для запобігання поширенню коронавирусной інфекціі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРП, передають Українськi Новіні.

ВРП на засіданні 26 березня ухвалила публічне звернення до Президента і Ради щодо забезпечення доступу громадян до правосуддя в умовах карантину.

В зазначеному зверненні наголошується, що останнім часом до ВРП надходить багато звернень від судів України і громадських організаціі, в яких порушуються питання, пов'язані з особливостями здійснення правосуддя в умовах пандемії коронавируса Covid-19.

У зверненні зазначено, що здійснення правосуддя суддями в відкритих судових засіданнях з безпосередньою участю сторін процесу в умовах оголошення Кабміном карантину створює загрозу для життя і здоров'я суддів і учасників судових засідань.

"Водночас згідно зі статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Складовою принципу верховенства права є право на звернення до суду, що передбачено статтею 55 Конституції України та розвинуто статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як право на справедливий суд. Статтею 64 Конституції передбачено, що права і свободи людини та громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. У Конституції наголошується, що право на справедливий суд не може бути обмежене в умовах воєнного та надзвичайного стану", - йдеться у звернені.

З огляду на викладене Вища правосуддя вважає, що право на справедливий суд не може бути обмежене, проте при встановленні справедливого балансу між правом особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля та правом на справедливий суд переважає природне право осіб на життя та безпечне довкілля, обов’язок щодо забезпечення якого покладено на державу.

ВРП звернулася до Президенту і Ради з пропозицією внести зміни до процесуальних кодексів, які б забезпечили право осіб на доступ до правосуддя в умовах карантину, введеного з метою запобігання поширенню на території України коронавируса, в частині проведення засідань органів судової влади в режимі реального часу через Інтернет і продовження/зупення термінів на оскарження судових решень.

У зверненні до Державної судової адміністрації та Служби судової охорони ВРП наголосила на необхідності невідкладної підготовки змін до Положення про тимчасовий порядок забезпечення охорони судів, органів і установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них, що передбачають особливості пропуску осіб до суду з урахуванням приписів постанови Кабміну від 16 березня, та подання цих змін на затвердження ВРП.

Как повідомляли Українськi Новини, адвокат з ряду резонансних справ Олександр Дульський вважає, що судова система виявилася повністю не готовою до роботи в період карантину.

Кабмін продовжив карантин до 24 квітня через коронавірус.

Станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавирусної інфекції в Україні збільшилася на 62 до 218.

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