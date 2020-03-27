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27 марта 2020, пятница, 11:11 604
Медицина 2020-03-27T11:11:39+02:00
Українські Новини
Минздрав назвал категорию людей, которые чаще всего болеют коронавирусом. И это не пенсионеры

Минздрав назвал категорию людей, которые чаще всего болеют коронавирусом. И это не пенсионеры

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине чаще всего коронавирусом, которым заразились уже 218 человек, болеют люди возрастом 30-45 лет. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Если мы посмотрим по возрастной разбивке, то среди заболевших людей больше всего болеют люди возрастом 30-45 лет, почти 38% от всех заболевших", - сказал он.

По словам Ляшко, возрастная группа 18-29 лет составляет 17% от всех заболевших, 50-65 лет - 30% и более 65 лет - 6%.

"То есть, мы видим, что среди всех, кто болеет, возрастная группа от 18 до 49 лет - это почти 50%. Это свидетельствует от том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Минздрава, соблюдает карантинные меры и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет сейчас пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, самоизоляция сейчас является единственным средством, которое сможет спасти систему здравоохранения и без нее любые другие меры не сработают.

"Мы не должны допустить повторение ситуации, которая есть в Италии, Испании, Франции", - сказал Ляшко.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

Также за последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусом составило 61 719 человек, а погибли за 26 марта 2 799 человек (всего 24 075). В то же время, выздоровели за этот день 8 660 человек (всего 122 672).

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