Кабмін пропонує скоротити фінансування місцевих виборів майже до нуля

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити фінансування місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, з 2,2 млрд гривень до 1,3 млн гривень, а також урізати витрати на субсидії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат парламенту від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, передають Українські Новини.

"Кабмін запропонував ВР зміни до держбюджету. Серед іншого, вони пропонують обнулити фінансування місцевих виборів-2020!", - написав він.

На думку депутата, Кабінет Міністрів пропонує скасувати місцеві вибори в жовтні 2020 року.

Пізніше Гончаренко уточнив, що спочатку на місцеві вибори в 2020 році було закладено 2,156 мільярдів гривень, зараз пропонується - 1,291 мільярдів гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує зменшити доходи державного бюджету на 115 мільярдів гривень та збільшити видатки на 96 млільярдів гривень.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що проект змін Кабміну в держбюджет-2020 не є остаточним.