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27 березня 2020, пʼятниця, 11:11 94
Медицина 2020-03-27T11:26:10+02:00
Українські Новини
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери

МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери

Анна Рудык
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Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні найчастіше на коронавірус, яким заразилися вже 218 осіб, хворіють люди віком 30-45 років. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Якщо ми подивимося по віковій розбивці, то серед хворих людей більше всього хворіють люди віком 30-45 років, майже 38% від усіх захворілих", - сказав він.

За словами Ляшка, вікова група 18-29 років становить 17% від усіх хворих, 50-65 років - 30% і понад 65 років - 6%.

обто, ми бачимо, що серед всіх, хто хворіє, вікова група від 18 до 49 років - це майже 50%. Це свідчить про те, що старша вікова група все ж прислухається до порад МОЗ, дотримується карантинних заходів і обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років зараз зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над усім світом", - зазначив заступник міністра.

Він підкреслив, самоізоляція зараз є єдиним засобом, який зможе врятувати систему охорони здоров'я і без неї будь-які інші заходи не спрацюють.

"Ми не повинні допустити повторення ситуації, яка є в Італії, Іспанії, Франції", - сказав Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 10:00 27 березня кількість встановлених випадків коронавірусної інфекції в Україні збільшилася на 62 до 218.

Також за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом становила 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

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