Суд заарештував будинок і автомобіль підозрюваного в отриманні 2 млн гривень хабара чиновника Кабміну Новосела

Печерський районний суд наклав арешт на будинок і легковий автомобіль Kia Sorento 2008 року випуску начальника управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів Ігоря Новосела, підозрюваного в отриманні 2 млн гривень хабара.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Новосел підозрюється в отриманні хабара за ч. 3. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, з метою забезпечення в майбутньому конфіскації майна виникла необхідність накладення арешту на нерухоме майно, що належить підозрюваному.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: конфіскації майна як виду покарання.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого суд заарештував Новосела і призначив заставу в розмірі 1 млн 552 гривень.

Пізніше Новосел вийшов з СІЗО після внесення застави.

Крім того, суд відсторонив його від посади начальника управління секретаріату Кабміну.