підписатися на розсилку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
  • Новини
  • Політика
  • Судова влада
  • Суд заарештував будинок і автомобіль підозрюваного в отриманні 2 млн гривень хабара чиновника Кабміну Новосела
27 березня 2020, пʼятниця, 10:25 8
Судова влада 2020-03-27T11:45:02+02:00
Українські Новини
Суд заарештував будинок і автомобіль підозрюваного в отриманні 2 млн гривень хабара чиновника Кабміну Новосела

Суд заарештував будинок і автомобіль підозрюваного в отриманні 2 млн гривень хабара чиновника Кабміну Новосела

Елизавета Драбкина
Кабмін, Хабар, Арешт майна, Ігор Новосел
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Печерський районний суд наклав арешт на будинок і легковий автомобіль Kia Sorento 2008 року випуску начальника управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів Ігоря Новосела, підозрюваного в отриманні 2 млн гривень хабара.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Новосел підозрюється в отриманні хабара за ч. 3. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, з метою забезпечення в майбутньому конфіскації майна виникла необхідність накладення арешту на нерухоме майно, що належить підозрюваному.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: конфіскації майна як виду покарання.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого суд заарештував Новосела і призначив заставу в розмірі 1 млн 552 гривень.

Пізніше Новосел вийшов з СІЗО після внесення застави.

Крім того, суд відсторонив його від посади начальника управління секретаріату Кабміну.

Більше новин про: Кабмін Хабар Арешт майна Ігор Новосел

Арештували майно екс-першого заступника міністра ю...
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадем...
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд г...
Начальник секретаріату Кабміну Новосел вийшов з СІ...
За день в Україні 62 нових випадки коронавірусу, всього 218 хворих, - МОЗ
МВФ назвав умови, за яких може збільшити фінансування України
Новини
Кабмін пропонує скоротити фінансування місцевих виборів майже до нуля 11:41
Суд просять заборонити Соколову виконувати обов'язки директора ДБР 11:40
Клініка "Феофанія" купила півтисячі тестів на коронавірус 11:27
МОЗ назвав категорію людей, які найчастіше хворіють на коронавірус. І це не пенсіонери 11:11
Витрати на субсидії Кабмін запропонував зменшити на 8,3 млрд гривень 11:02
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
"Нова пошта" передала 2-у партію медобладнання та засобів індивідуального захисту лікарнях Полтави 19:00
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 145, п'ять летальних 23:06 Інфографіка
Ярославський дав пораду Кличку: немає VIP-клієнтів - не потрібні VIP-палати 00:35
Хабар. Фото: freepik
Коронавірус не перешкода. Проректора Держекоакадемії затримали за хабар 20:59
більше новин
Чернігівщина увійшла до переліку шести кращих областей за динамікою соціально-економічного розвитку, - Голова Чернігівської ОДА Прокопенко 13:03 Інфографіка
Фінансування МВС Кабмін хоче збільшити на 9 млрд гривень 20:34
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю 21:02
Коронавірус. Фото: pixabay
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня 08:22
Кабмін пропонує збільшити дефіцит держбюджету майже в чотири рази, - депутат 10:21
більше новин
Від коронавірусу загинули вже 24 тис. осіб. Дані на 27 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok