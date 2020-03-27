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27 березня 2020, пʼятниця, 09:31 16
Суспільство 2020-03-27T09:31:06+02:00
Українські Новини
"Соціальна допомога" від НБУ: шахраї придумали нову схему

"Соціальна допомога" від НБУ: шахраї придумали нову схему

Елена Новикова
НБУ, Шахраї, Телефонні шахраї
Телефон. Фото: pixabay
Телефон. Фото: pixabay

Шахраї навіть під час карантину продовжують обманювати українців. Національний банк України розкрив ще одну схему аферистів. Вони розсилають смс-повідомлення про нарахування допомоги в сумі 1000 гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

"Вони надсилають громадянам СМС-повідомлення від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу". Або про міфічні розіграші цінних призів лотереї "під егідою НБУ", — сказано в повідомленні.

В НБУ наголосили, що вони не нараховують та не виплачують соціальну допомогу, не організовують розіграшів або лотерей.

Також вони нагадали, що не слід телефонувати за вказаними в подібних розсилках номерам. Не слід і повідомляти свої особисті дані та інформацію про карати і рахунки.

Як повідомляли Українські Новини, українські фальшивомонетники почали безконтактно, через інтернет, продавати фальшиві купюри. В основному, вони продають купюри номіналом 200 та 500 гривень.

Раніше повідомлялося про те, як захистити свою банківську карту від аферистів, які зчитують дані і встановлюють камери на банкомати.

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