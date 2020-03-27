"Соціальна допомога" від НБУ: шахраї придумали нову схему

Шахраї навіть під час карантину продовжують обманювати українців. Національний банк України розкрив ще одну схему аферистів. Вони розсилають смс-повідомлення про нарахування допомоги в сумі 1000 гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

"Вони надсилають громадянам СМС-повідомлення від імені Національного банку про нібито нараховану "соціальну допомогу". Або про міфічні розіграші цінних призів лотереї "під егідою НБУ", — сказано в повідомленні.

В НБУ наголосили, що вони не нараховують та не виплачують соціальну допомогу, не організовують розіграшів або лотерей.

Також вони нагадали, що не слід телефонувати за вказаними в подібних розсилках номерам. Не слід і повідомляти свої особисті дані та інформацію про карати і рахунки.

Як повідомляли Українські Новини, українські фальшивомонетники почали безконтактно, через інтернет, продавати фальшиві купюри. В основному, вони продають купюри номіналом 200 та 500 гривень.

Раніше повідомлялося про те, як захистити свою банківську карту від аферистів, які зчитують дані і встановлюють камери на банкомати.