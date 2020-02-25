Работают как наркоторговцы: фальшивомонетчики придумали новую схему

В то время, как мошенники устанавливают камеры в банкоматах, украинские фальшивомонетчики начали бесконтактно, через интернет, продавать фальшивые купюры. Об этом пишет Сегодня.

Так, сообщается, что, в основном, фальшивомонетчики продают купюры номиналом 200 и 500 гривен. Интернет-адреса таких магазинов дельцы рекламируют в многолюдных местах. Например, в столице такую "рекламу" изобразили вблизи центрального железнодорожного вокзала, буквально в нескольких метрах от полицейского поста.

Отмечается, что дельцы сбывают подделки с помощью системы закладок. В то же время, полиция уже заблокировала три крупнейших таких интернет-магазина. Об этом рассказал декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков.

"Такая преступность сейчас пытается развиваться в Украине. Ради своей безопасности преступники взяли ту же схему, что и продавцы наркотиков. То есть, фальшивые гривни распространяют с помощью "закладок", цена на такие деньги сейчас – 50% от суммы фальшивок, – рассказал Марков. – По нашей информации, эти фальшивые гривни производятся где-то в Китае. Киберполиция уже активно работает, противостоя этому злу. Мы же направили свои рабочие мощности на борьбу с тремя самыми крупными интернет-магазинами, которые в Украине продавали фальшивые гривни. Благодаря нам все три канала уже закрыты. У этих интернет-каналов было 2-3 тысячи подписчиков".

Как отмечает Марков, в Украине сейчас работают около 20 таких интернет-магазинов.

А по последним данным Нацбанка, чаще всего в стране обнаруживаются поддельные купюры номиналом 100 и 500 грн. За изготовление и сбыт фальшивых денег санкция статьи УК Украины предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Как сообщали Українські Новини, чаще всего в прошлом году в Украине подделывали купюры в 500 гривен и 100 долларов.

А в Киеве 22-летний фальшивомонетчик прятал дома семь миллионов гривен.