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26 березня 2020, четвер, 21:18 3
Азія 2020-03-26T21:21:45+02:00
Українські Новини
У Казахстані зафіксована перша смерть від коронавірусу

У Казахстані зафіксована перша смерть від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Казахстан, Коронавірус, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в Казахстані
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У порівнянні з Європою, де смертність від коронавірусу знаходиться на своєму піку, у Центральній Азії інфекція COVID-19 тільки починає набирати обертів. У четвер, 26 березня в Казахстані зафіксували першу смерть від коронавірусу. Про це повідомив міністр інформації і суспільного розвитку республіки Даурен Абаєв, передає місцеве видання zakon.kz.

Наголошується, що це перша смерть від коронавіруса в країнах Центральної Азії.

Всього в Казахстані підтверджено 109 випадків зараження на коронавірус.

"На жаль, сьогодні від коронавірусу померла громадянка Казахстану. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким померлої. Це непоправна втрата", - заявив Абаєв.

Він додав, що вже завтра управління охорони здоров'я міста Нур-Султан дасть вичерпну інформації за медичними показаннями загиблої.

Як повідомляли "Українські Новини", у Ізраїлі через наростання епідемії закрили на в'їзд і виїзд туристичну столицю країни, місто Ейлат.

Крім того, в Індії твориться беззаконня: десятки тисяч туристів знаходяться у небезпеці через дискримінації і звинувачень у поширенні вірусу, а влада заборонила людям виходити зі своїх будинків навіть при наявності вагомої причини.

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