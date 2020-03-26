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26 березня 2020, четвер, 21:02 4
Суспільство 2020-03-26T21:15:07+02:00
Українські Новини
Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю

Через карантин "Книжковий Арсенал" змінив дати фестивалю

Ярина Вацяк
Карантин, Мистецький Арсенал, Книжковий арсенал, Коронавірус
Книжковий Арсенал 2019. Фото: repor.to
Книжковий Арсенал 2019. Фото: repor.to

"Мистецький арсенал" вирішив перенести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" на більш пізні дати в кінці серпня 2020 у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася в світі через коронвірусу COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Мистецького арсеналу".

"Ми готові провести Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" цього року. Проте розуміємо, що він не зможе бути таким, яким ми його спланували. Та ми віримо, що він так само потрібний нашим учасникам і нашим відвідувачам. Потрібний не в онлайні, а в реальному житті, в унікальному просторі історичної будівлі Мистецького арсеналу, в його неповторній естетичній книжковій атмосфері. Тому команда Книжкового Арсеналу продовжує роботу над підготовкою фестивалю. Уточнені дати ми повідомимо додатково. Якщо ситуація знову зміниться, ми будемо змінюватись разом із нею", — зазначила координаторка фестивалю Юлія Козловець.

Щодо подальшої роботи з учасниками, які вже подали свої заявки на участь, кожному з них Оргкомітет повідомить окремою розсилкою.

Попередньо Х Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" був запланований на 20–24 травня 2020 року. Темою цьогорічного фестивалю обрано "оптимісти скептики", її куратором став літературознавець Ростислав Семків. Окрім нього, до кураторської команди увійшли письменник Сергій Жадан, літературні менеджерки Оксана Хмельовська, Тетяна Родіонова, Юлія Козловець та Оксана Щур, музикознавиця Любов Морозова, артменеджерка Ольга Жук, письменниця та радіопродюсерка Ірина Славінська, кураторка сучасного мистецтва Соломія Савчук.

Минулого року Книжковий Арсенал було визнано найкращим літературним фестивалем світу на International Excellence Award в Лондоні.

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" відбувається щовесни з 2011. Це грандіозна інтелектуальна подія України, де розвиваються і взаємодіють книжкова, літературна, мистецька сцени, порушуються і осмислюються вагомі питання буття людини, а також суспільства і культури, спонукаючи до проактивної позиції учасників і відвідувачів.

Як повідомляли Україснькі Новини, організатори Дитячого форуму вирішили перенести фестиваль дитячого читання "Книгоманія" у Львові на вересень 2020.

Тим часом, Каюмин хоче скоротити наполовину витрати Мінкультури.

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