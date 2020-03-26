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26 березня 2020, четвер, 19:12 6
Кабмін 2020-03-26T20:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмін готує заходи для недопущення зростання цін на продукти і товари першої необхідності, - Зеленський

Кабмін готує заходи для недопущення зростання цін на продукти і товари першої необхідності, - Зеленський

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, Підвищення ціни, Володимир Зеленський, Відеозвернення

У той час, як ціни на продукти підскочили у період карантину, Кабінет Міністрів готує жорсткі заходи для недопущення зростання цін на продукти харчування і товари першої необхідності.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Ми зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності в регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам", - сказав він.

Зеленський запевнив, що влада розуміє першочергові потреби всіх регіонів, а Кабінет Міністрів працює над їхнім задоволенням.

"Частина рішень вже прийняті на попередніх засіданнях, інша - буде вирішена сьогодні. Мова не тільки про засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Це і робота критично важливих об'єктів у регіонах, підтримка малого бізнесу на місцях, безперебійність соціальних виплат населенню, забезпечення весняної посівної кампанії", - повідомив він.

Говорячи про медобладнання, Зеленський нагадав, що в ніч на 27 березня очікується літак з Південної Кореї, який повинен доставити 100 тис. тест-систем полімерно-ланцюгової реакції (ПЛР), а 27 березня очікується прибуття з Китаю ще 100 тис. ПЛР-тестів, близько 200 тис. спеціальних медичних респіраторів, захисних костюмів для лікарів, апаратів штучної вентиляції легенів, великої кількості масок для аптек.

"Після повернення і відпочинку екіпажу літак відразу вилетить в Китай за наступною партією. І подальша доставка буде здійснюватися саме в такому режимі", - сказав президент.

Також, за його словами, запущено виробництво багаторазових захисних костюмів, і вже до кінця місяця буде готова перша партія.

"Сьогодні в регіони України надсилає 10 тис. захисних респіраторів. Нами знайдено понад 5 млн одноразових рукавичок. Вночі їх доставлять в області, разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання. У кожну обласну лабораторію розподілені необхідні реагенти, для того щоб здійснювати ПЛР-діагностику на місцях", - повідомив він.

Крім того, за словами Зеленського, кращі українськи вірусологи консультують колег з обласних лабораторій, як у відеорежимі, так і безпосередньо вирушаючи в регіони.

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Як повідомляли Українські Новини, після повного закриття кордону, евакуювати українців будуть, але поступово.

Крім того, Зеленський доручив скасувати VIP-палати для чиновників.

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