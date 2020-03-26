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26 марта 2020, четверг, 19:02 46
Президент 2020-03-26T19:08:51+02:00
Українські Новини
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников

У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников

Ярина Вацяк
Чиновники, Коронавирус, Владимир Зеленский, палаты
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю отменить те нормативные акты, которые требуют специальных условий для охраняемых государством высших должностных лиц в случае их госпитализации.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Премьер-министру Украины поставлена ​​задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют. У нас не "совок" и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК", - сказал он.

Зеленский считает, что политики должны находиться в равных условиях с обычными гражданами.

"Вы будете находиться именно в тех палатах и ​​тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно тогда поймете как это - не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - добавил он.

По его словам, исключений не будет и для первых лиц государства - Президента, премьера и спикера парламента.

Он также заявил, что в противном случае руководство больниц будет наказываться.

"Я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывание каких-либо "шишек". Иначе будут санкции", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, в данном видеообращении Зеленский анонсировал, что Кабинет Министров готовит жесткие меры для недопущения роста цен на продукты питания и товары первой необходимости, которые испортят планы спекулянтам и недобросовестным продавцам.

Также Зеленский заявил, что тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемиологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции. До 28 марта Украина закроет границу Украины для пассажирских перевозок.

Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

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