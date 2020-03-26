Порошенко знову прийшов в Раду, хоча повинен сидіти в самоізоляції після повернення з Іспанії

Колишній Президент України, депутат Верховної Ради Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") після повернення з Іспанії, де триває епідемія коронавірусу Covid-19, не дотримується вимог самоізоляції, а продовжує відвідувати пленарні засідання парламенту без захисної маски.

Про це свідчить відеозапис виступу Порошенка після засідання Ради, що розміщений на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, незважаючи на те, що Порошенко нещодавно повернувся з Іспанії, де триває епідемія коронавірусу, колишній Президент не лише не дотримується вимог самоізоляції, але й виступав перед журналістами без маски. Хоча присутні журналісти використовували захисні маски для обличчя.

18 березня Президент України Володимир Зеленський схвалив введення штрафу до 170 тис. гривень за порушення правил карантину та позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

А саме, за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями вводиться адміністративний штраф у розмірі 1-2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. гривень), для посадових осіб - 2-10 тис. неоподатковуваних мінімумів (34-170 тис. гривень).

Закон також посилює кримінальну відповідальність за порушення норм, що встановлені з метою попередження епідемічних та інших інфекційних захворювань, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Зокрема такий штраф збільшується з 100 неоподатковуваних мінімумів до 1-3 тис. неоподатковуваних мінімумів (з 1,7 тис. гривень до 17-51 тис. гривень). Покарання за подібне правопорушення, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, зберігається у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 17 березня Рада прийняла закон №3219 про боротьбу з поширенням коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Порошенко після повернення з Іспанії прийшов на засідання Ради без маски.

Порошенко в ніч з 14 на 15 березня прилетів до Києва з Іспанії. Колишній Президент встиг повернутися в країну до закриття кордону опівночі 17 березня, та його не відправили в обсервацію.