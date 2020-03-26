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26 березня 2020, четвер, 16:23 12
Європа 2020-03-26T16:32:41+02:00
Українські Новини
Від коронавірусу в Італії одужав 101-річний чоловік

Від коронавірусу в Італії одужав 101-річний чоловік

Елизавета Кесельман
Італія, коронавірус в Італії, боротьба з коронавірусом
Коронавірус в Італії. Фото: ТСН
Коронавірус в Італії. Фото: ТСН

В Італії, де, за останніми даними, від коронавірусу померло 683 людини, від смертоносної хвороби зміг вилікуватися 101-річний чоловік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби заступника мера Ріміні Глорії Лісі.

Наголошується, що чоловіка виписали з лікарні 25 березня, і він повернувся до своєї сім'ї.

"Пан П. з Ріміні народився в 1919 році, в розпал інший трагічної пандемії. Він бачив все: голод, біль, прогрес, криза та відновлення. Після 100-річного рубежу доля поставила перед ним новий дзвінок, невидимий і страшний одночасно", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє відомство, пацієнт одужав обнадіяв інших італійців:

"Коли сумні хроніки цих тижнів механічно щодня розповідають про вірус, який зверствует насамперед серед літніх людей. І він зробив це. Пан П. зробив це", — резюмувала посадовець.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ірані від коронавірусу вилікувалася 103-річна жінка.

Також німецькі вчені розповіли, що найбільш схильні до ризику захворювання коронавірусом люди від 45 і вище років.

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