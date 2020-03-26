"Укрнафта" просить Зеленського не допустити фінансовий колапс компанії через падіння цін на нафту

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" просить Президента Володимира Зеленського та Кабінет Міністрів ввести "податкові канікули" до кінця 2020 року з метою недопущення фінансового колапсу "Укрнафти".

Про це йдеться в листі "Укрнафти" до Зеленському, копією якого мають Українські Новини.

"Крім обмежень за пандемії, що відразу дуже негативно позначилося на нашій виробничої діяльності та продажу нафтопродуктів на автозаправних станціях (АЗС), справжньою катастрофою став обвал світових цін на нафту. Сьогоднішня ціна, яка становить близько 19-23 доларів/барель нафти марки Urals є в прямому сенсі вбивчою для "Укрнафти", - йдеться в ньому.

Наголошується, що уряд не вирішив проблему з продажем нафти "Укрнафтою", обсяг непроданої нафти становить близько 420 тис. тонн, добутої в період з грудня 2019 по березень 2020 року.

При цьому з зазначеного обсягу нафти вже були сплачені рентні платежі в державний бюджет.

"Ця правова колізія виникла завдяки чинному Податковому кодексу, в якому передбачена прив'язка ставки рентної плати до вартості бареля нафти марки Urals на момент видобутку. Таким чином, за здобуту у грудні-січні нафту "Укрнафта" сплатила в держбюджет ренту в розмірі 101 долар/тонна", - підкреслила компанія.

Також "Укрнафта" повідомляє, що виконання норм чинного законодавства призведе до фінансового колапсу, зупинці вітчизняного видобутку вуглеводнів, тому що обсяг вже сплаченої ренти майже в 2 рази більше поточної ціни на нафту.

"Єдиними антикризовими діями влади в даній ситуації є внесення Президентом як невідкладні змін у чинний Податковий кодекс і закон "Про нафту і газ" для усунення існуючих законодавчих колізій, які поставили "Укрнафта" на межу існування", - йдеться в листі.

Наголошується, що "Укрнафта" пропонує розглянути і прийняти рішення щодо запровадження "податкових канікул" для сплати рентних платежів до кінця 2020 року, або прийняти зміни в Податковий кодекс, які тимчасово знизили б для "Укрнафти" та інших видобувних компаній рівень рентних платежів з поточних 31% до 6%.

Також в якості альтернативного варіанту "Укрнафта" пропонує уряду покласти на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" зобов'язання на негайне виконання закону і викупити у "Укрнафти" на зазначених умовах за цінами аукціонів нафту.

Як повідомляли Українські Новини, обвал цін на нафту став найгіршим за останні 29 років.

Також АМКУ прогнозує падіння вартості бензину через обвал цін на нафту.