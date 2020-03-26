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26 березня 2020, четвер, 14:48 4
Кабмін 2020-03-26T14:48:12+02:00
Українські Новини
Кабмін попередньо хоче збільшити дефіцит держбюджету майже до 8%

Кабмін попередньо хоче збільшити дефіцит держбюджету майже до 8%

Елена Новикова
Верховная Рада, Кабмін, Державний бюджет, Держбюджет, дефіцит держбюджету, Дербюджет-2020, Витрати держбюджету
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

В той час, як Дмитро Разумков повідомив, що проєкт змін Кабміну в держбюджет-2020 не є остаточним, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 115 млрд гривень та збільшити видатки на 96 млрд гривень.

Про це свідчать матеріали, які є в розпорядженні Українських Новин.

Згідно з матеріалами, дефіцит держбюджету в поточному році збільшиться майже в 4 рази або на 202 млрд гривень до майже 8%.

Крім того, уряд попередньо пропонує відмовитися від закладеної в державному бюджеті на поточний рік підтримки проектів Державного фонду регіонального розвитку; скоротити витрати держбюджету на проведення земельної реформи на 33% до 51 млн гривень у 2020 році; скоротити фінансування місцевих виборів у 2020 з 2,2 млрд до 1,3 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів попередньо хоче скоротити витрати з державного бютжету на будівництво доріг, підтримку аграріїв, сфери освіти і кіно. Крім того, Кабмін хоче урізати витрати на субсидії на 8 млрд гривень.

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