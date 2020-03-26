Кличко заявив, що в Києві 9 000 тестів на коронавірус і 380 ШВЛ

У медичних закладах столиці на сьогоднішній день присутні 380 апаратів штучної вентиляції легенів (що це таке - Українські Новини розповідали тут), 93 з них - у лікарнях, які визначили, як опорні для лікування хворих COVID-19. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

Він нагадав, що в столиці підготовлено 7 базових лікарень для прийому хворих коронавірусом. Всього розгорнуто понад 400 ліжок. У разі ускладнення епідемічної ситуації місто готове розгорнути 7000 додаткових ліжок.

"В структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів, - сказав мер. - У столичних лікарнях на сьогоднішній 380 апаратів штучної вентиляції легенів. 93 з них - у лікарнях, визначених опорними", - зазначив Кличко.

Київ збільшив кількість апаратів штучної вентиляції легень 100 до 300 штук.

Раніше повідомлялося, що в Україну доставили партію тестів на коронавірус і апарати ШВЛ з Китаю.