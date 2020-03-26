Проєкт змін Кабміну до держбюджету-2020 не є остаточним, - Разумков

В той час, як наступна сесія Верховної Ради може пройти на стадіоні чи в концертному залі, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що проєкт змін Кабінету Міністрів державний бюджет на 2020 рік не є остаточним.

Про це він повідомив журналістам за підсумками наради голів фракцій і груп з урядом, передають Українські Новини.

"Є кілька напрацювань, є кілька сценаріїв, які сьогодні розробляються під час підготовки законопроектів. Так само були озвучені і ці цифри, є трохи інші і ще раз кажу, буде некоректно і неправильно говорити про якісь фіксовані цифри, оскільки сьогодні продовжує працювати робоча групи під цим процесом", - сказав Разумков.

Також за підсумками зборів колишній Президент, лідер "Європейської солідарності" і депутат Ради Петро Порошенко заявив, що увійде в антикризовий штаб при уряді, який спільно з Офісом Президента і представниками фракцій буде працювати над законодавчими змінами для подолання економічної кризи.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер Кабмін провів консультації з головами фракцій та груп Ради з приводу позачергового засідання 28 березня.

Також Кабмін хоче скоротити видатки з державного бюджету попередньо на будівництво доріг, поддержкку аграріїв, сфери освіти і кіно.