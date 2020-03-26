У Держприкордонслужбі перевірки температури на кордоні визнали неефективними

У Державній прикордонній службі визнали неефективність вимірювання температури на кордоні, яку ввели 24 лютого. Про це заявив глава ДПСУ Сергій Дейнеко на сайті Держприкордонслужби.

За його словами, підвищену температуру за місяць вимірювань виявили тільки у 0,002% в'їжджають. Всього було проведено скринінг більше ніж 2,7 млн громадян України та іноземців.

"Що ми спостерігаємо? Відсоток виявлення осіб з температурою - наднизький. Всього 52 осіб виявили з підвищеною температурою. І надходить інформація, що люди перед тим, як проходити кордоні, вживають жарознижуючі медичні препарати, і ми не можемо виявляти осіб, якщо у них немає яскраво виражених симптомів", - сказав Дейнеко.

Також глава ДПСУ вважає, що "90 відсотків" заражених коронавірусом в країні - це громадяни, які приїхали з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус.

Також в Україні вже відчувають перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавіруса.