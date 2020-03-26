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26 березня 2020, четвер, 11:15 11
Медицина 2020-03-26T12:30:03+02:00
Українські Новини
НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус

НАНУ буде виробляти вітчизняні тести на коронавірус

Анна Рудык
НАНУ, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус
Тест на коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА
Тест на коронавірус. Фото: Дніпропетровська ОДА

Кабінет Міністрів виділив 350 тис. гривень Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук (НАНУ) на створення і виробництво тест-систем для діагностики коронавірусу, нову партію яких нещодавно отримала Україна від Китаю.

Про це йдеться в повідомленні служби віце-прем'єр-міністра, передають Українські Новини.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко повідомив, що тест-система, розроблена Інститутом молекулярної біології і генетики НАНУ, вже пройшла реєстрацію в Україні, і перша партія виготовлена в кількості 600 комплектів.

Пройдена реєстрація української тест-системи для діагностики коронавірусу на основі ПЛР (кількісної полімеразної реакції) підтвердила її точність і специфічність на рівні 99,9%.

Собівартість однієї реакції на українському тесті становить 250 грн, тоді як зарубіжні аналоги коштують 370-450 грн.

Також Українські Новини писали, як проводять тест на коронавірус.

Тим часом в Україні вже відчувають перші вітчизняні тест-системи для діагностики коронавірусу.

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