Загиблому в ООС 21-річному сержанту Михальчуку посмертно присвоєно звання Героя України

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України сержантові бригади швидкого реагування Національної гвардії Сергію Михальчуку, загиблому при проведенні Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це йдеться в указі №111 від 25 березня, оприлюдненому в четвер, передають Українські Новини.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Михальчуку Сергію Олександровичу - сержантові (посмертно)", - сказано в ньому.

21-річний Михальчук загинув 14 грудня в районі Светлодарской дуги, прикривши своїм тілом товариша по службі від артилерійського обстрілу.

Як повідомляли Українські Новини, 3 грудня Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

Також 24 березня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.