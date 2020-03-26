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26 березня 2020, четвер, 11:36 19
Силові структури 2020-03-26T11:36:19+02:00
Українські Новини
Загиблому в ООС 21-річному сержанту Михальчуку посмертно присвоєно звання Героя України

Загиблому в ООС 21-річному сержанту Михальчуку посмертно присвоєно звання Героя України

Елена Новикова
ООС, Герой України, Втрати в зоні ООС, Смерть воєнного, Золота зірка
Сергій Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade
Сергій Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України сержантові бригади швидкого реагування Національної гвардії Сергію Михальчуку, загиблому при проведенні Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це йдеться в указі №111 від 25 березня, оприлюдненому в четвер, передають Українські Новини.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Михальчуку Сергію Олександровичу - сержантові (посмертно)", - сказано в ньому.

21-річний Михальчук загинув 14 грудня в районі Светлодарской дуги, прикривши своїм тілом товариша по службі від артилерійського обстрілу.

Як повідомляли Українські Новини, 3 грудня Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову.

Також 24 березня бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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