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25 марта 2020, среда, 10:35 276
Политика 2020-03-25T10:40:45+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе

Боевики обстреляли участок разведения на Донбассе

Ярина Вацяк
война на Донбассе, ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: facebook.com/ato.news
ООС. Фото: facebook.com/ato.news

Боевики 8 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 24 марта, в том числе участок разведения сил и средств у Петровского (Донецкая область), потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

Огонь был зафиксирован вблизи Красногоровки, Березового, Марьинки, Павлополя, Новоалександровки, Крымского, Новотошковского и Травневого.

"Кроме этого, противник из стрелкового оружия совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины. 24 марта потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

С начала суток был зафиксирован 1 обстрел вблизи Авдеевки, потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта двое украинских военнослужащих ранены вследствие обстрела грузового автомобиля с продуктами питания в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). также 23 марта в зоне вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Тем временем, позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) ввели меры для предотвращения распространения коронавируса

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