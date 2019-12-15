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15 декабря 2019, воскресенье, 13:48 25
Силовые структуры 2019-12-15T13:49:05+02:00
Українські Новини
На Донбассе погиб 21-летний нацгвардиец, прикрыв собой сослуживца

На Донбассе погиб 21-летний нацгвардиец, прикрыв собой сослуживца

Ярина Вацяк
война на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, ООС, Потери в зоне ООС, Нацгвардия, Сергей Михальчук
Сергей Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade
Сергей Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

В результате обстрела боевиками позиций сил Операции объединенных сил на Донбассе погиб 21-летний военный Национальной гвардии Украины Сергей Михальчук, прикрыв собой собрата.

Об этом говорится в сообщении на странице "Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины" в соцсети Facebook.

"Печальная весть с фронта... Вчера в результате артиллерийского обстрела наших позиций российская мина унесла жизни нашего воина. Во время взрыва 21-летний нацгвардиец, сержант Сергей Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом собрата. Несмотря на юный возраст Сергей Михальчук достойно сражался с российско-террористическим оккупантом и погиб в бою, как настоящий воин. Он продемонстрировал высшее проявление боевого братства, отдав свою жизнь за собрата. Наша Бригада всегда помнить его героический поступок, а террористы получат жесткое возмездие за пролитую кровь нашего воина", - говорится в нем.

Также сообщается, что за проявленный героизм Сергея Михальчука будут представлено к высокой государственной награде.

Как сообщали Українські Новини,  боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории и участки разведения.

13 декабря боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный травмирован.

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