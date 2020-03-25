У Херсонській області зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом, - губернатор Гусєв

В той час, як в Сумській області померла жінка, у якої два експрес-тести показали корнавірус, в Херсонській області зафіксовано перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусом. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, передають Українські Новини. "Тільки що отримали перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції на Херсонщині", - написав він. Пацієнтка в задовільному стані, вона знаходиться в лікарні під постійним наглядом медиків. Сім'я хворої жінки знаходиться на самоізоляції, також під наглядом лікарів. Гусєв зазначив, що на даний момент в екстреному режимі проходить засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомляли Українські Новини, кількість заражених коронавірусом перевалило за 400 тисяч по всьому світу. Раніше повідомлялося про те, що в Тернопільській області зафіксували першу смерть від коронавірусу.