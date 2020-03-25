Повернути українців, які залишилися за кордоном, буде проблематично, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що подальше повернення 20 тис. українців, які виявили бажання повернутися, буде проблематичним.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна", передають Українські Новини.

"20 тис. українців - це ті, які виявили бажання повернутися в Україну та поінформували про це консульства і посольства України. Тепер логістика їх повернення буде суттєво ускладнена і не тільки через рішення, яке було озвучено (припинити з 28 березня регулярні пасажирські перевезення за кордон), а також через те, що багато країн згортають авіасполучення і тому дуже проблематично дістатися, наприклад, з Латинської Америки або з островів у Тихому Океані, тому що рейси згортаються і кордони закриваються", - сказав він.

Кулеба уточнив, що кордон закривається для регулярного сполучення, а на приватному автомобілі або пішки кордон можна буде перетинати.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль в середу доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції і Міністерству внутрішніх справ (МВС) внести пропозиції щодо закриття до 28 березня кордону для пасажирського сполучення для запобігання поширення коронавірусу.

Станом на 20:00 24 березня, за даними Мзс, 78 592 українця, що перебували за кордоном, евакуйовано в Україну.