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23 марта 2020, понедельник, 19:13 124
Общество 2020-03-23T19:15:25+02:00
Українські Новини
Среди пандемии коронавируса 20 тысяч украинцев по всему миру пытаются вернуться домой, — МИД

Среди пандемии коронавируса 20 тысяч украинцев по всему миру пытаются вернуться домой, — МИД

Кира Молчанова
МИД Украины, Коронавирус, Возвращение в Украину, Возвращение туристов, Коронавирус в мире
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Самолет. Посадка.Фото: pixabay

Еще около 20 тыс. украинцев ожидают возвращения в Украину из-за границы, в то время как Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сейчас возвращения требуют еще около 20 тыс. человек", — сказал он.

В то же время, по словам министра, фактическое число тех, кто собирается вернуться, меньше.

"Вчера на рейс в одной из европейских столиц было куплено 17 билетов, хотя цена была более чем демократичная. 20 тыс. зарегистрировались (в системе "Друг") и официально изъявили желание вернуться. Но практика показывает, что когда приходит время непосредственно возвращения, то эта цифра уменьшается. Потому что кто-то передумал, а кто-то и не планировал возвращаться, на всякий случай зарегистрировался", — сказал он.

Кулеба отметил, что абсолютному большинству украинцев уже помогли выехать домой.

"Сейчас у нас сложная ситуация с наиболее отдаленными точками — это Латинская Америка и Тихоокеанский регион. Этому есть несколько причин. Первая — логистическая отдаленность. Вторая - некоторые туроператоры не совсем добросовестно выполняют свои обязательства. Третья, хоть так нельзя говорить публично, — это поведение отдельных наших граждан, которые выехали куда-то, и любят называть страну, но не любят называть райский остров, на котором они оказались, и теперь просят, чтобы их бесплатно оттуда вывезли", — отметил он.

Кулеба подчеркнул, что в такой беспрецедентной ситуации для всего мира всем необходимо проявлять ответственность — как министру, так и самим гражданам, и не злоупотреблять помощью и поддержкой.

Он отметил, что тем, у кого есть возможность остаться за границей — лучше остаться, а тем, у кого ее нет, необходимо использовать любую возможность вернуться, потому что дальше ситуация будет ухудшаться и логистика будет становится еще сложнее и дороже.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Тем временем, окружной административный суд города Киева получил иск об отмене распоряжения Кабинета Министров о временном закрытии государственных границ до 3 апреля из-за карантина.

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