В МИД рассказали, сколько украинцев лечится от коронавируса за границей

В то время как в Киеве подтвердили три новых случая Covid-19, 18 украинцев за границей лечатся от коронавируса, а еще 152 пребывают на карантине.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

По состоянию на 20:00 вторника 78 592 украинца, пребывавших за рубежом, эвакуированы в Украину. Кроме того, на карантине за пределами страны пребывают 152 гражданина.

Из них 106 в Польше, 16 в Бразилии, 8 во Вьетнаме, 7 в Германии, 3 в Объединенных Арабских Эмиратах, а также по 2 в Молдове, Австралии и США, по 1 в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, Румынии и Черногории.

18 граждан Украины за рубежом проходят лечение.

Из них 5 в Германии, 4 в Доминиканской Республике, по 2 в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 в Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах.

Выздоровели от болезни 6 украинцев: 4 в Японии и по 1 - в Италии и в Польше. 3 украинки за рубежом умерли.

Как сообщали Українськi Новини, Ульяна Супрун рассказала, что коронавирусом можно заразить дома, если не придерживаться правил профилактики заболевания.

Нужно обязательно мыть руки после посещения улицы и обрабатывать их антисептиком, рецепт которого дал Комаровский.